Kabul (Afghanistan), 11 feb. (LaPresse/AP) – Un fedele è morto e altri 7 sono rimasti feriti in Afghanistan per un’esplosione avvenuta alle porte di una moschea nel nord del Paese, dove decine di persone si erano raccolte per la preghiera del venerdì. Lo riferisce un funzionario talebano della provincia di Badghis, Baz Mohammad Sarwari, aggiungendo che le cause dell’esplosione non sono note e che sono in corso indagini. I feriti sono stati trasportati nell’ospedale provinciale. L’attacco non è stato rivendicato. In passato la branca locale dell’Isis ha ripetutamente rivendicato attentati simili.

