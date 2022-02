Washington (Usa), 11 feb. (LaPresse/AP) – Il presidente Usa, Joe Biden, emetterà oggi un ordine esecutivo con il quale intende spostare circa 7 miliardi di dollari dagli asset della banca centrale afghana che sono congelati nel sistema bancario degli Stati Uniti, destinandoli per metà (3,5 miliardi di dollari) a finanziare aiuti umanitari in Afghanistan e per l’altra metà a risarcire le vittime degli attacchi dell’11 settembre coinvolte in controversie legali. Lo riferisce un funzionario Usa, che ha parlato a condizione di mantenere l’anonimato visto che la decisione non è ancora stata annunciata formalmente. In particolare, il decreto chiederà alle istituzioni finanziarie Usa di agevolare l’accesso agli asset della banca centrale afghana congelati. In questo modo Biden tronca la richiesta dei talebani di avere accesso ai fondi a seguito della loro presa del potere in Afghanistan ad agosto scorso.

