New York (New York, Usa), 10 feb. (LaPresse/AP) – Il Congresso Usa ha dato l’approvazione definitiva alla legislazione che garantisce che le persone che subiscono molestie sessuali sul posto di lavoro possano ricorrere in tribunale, una pietra miliare per il movimento #MeToo. La misura, che va alla firma del presidente Joe Biden, impedisce che i contratti di lavoro costringano le persone a risolvere casi di molestie o aggressioni sessuali attraverso l’arbitrato piuttosto che in tribunale, un processo che spesso avvantaggia i datori di lavoro e impedisce che le accuse di cattiva condotta diventino pubbliche. Significativamente, il disegno di legge è retroattivo, aprendo la porta a chi era stata vincolata a intraprendere un’azione legale.

