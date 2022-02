Milano, 10 feb. (LaPresse) – “La posta in gioco in questo momento non è altro che prevenire una guerra in Europa”. Così il cancelliere tedesco Olaf Scholz dopo un incontro a Berlino con i leader dei paesi baltici sulla crisi ucraina, citato dai media tedeschi. “Vogliamo la pace”, ha aggiunto.

