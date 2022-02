Roma, 10 feb. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso del colloquio telefonico avuto con l’omologo russo Sergey Lavrov, ha evidenziato “l’esigenza di segnali di distensione per un dialogo costruttivo” riguardo alla questione ucraina, “e l’impegno in tal senso dell’Unione Europea in stretto raccordo con la Nato e l’Osce”. Lo riferisce la Farnesina in una nota.

