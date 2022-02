Roma, 10 feb. (LaPresse) – Il ministero degli Esteri russo ha riferito che oggi, su iniziativa della parte italiana, si è svolta una conversazione telefonica tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo russo Sergey Lavrov. Tra i due si è tenuto un approfondito scambio di opinioni su problemi internazionali di attualità tra cui la situazione in Ucraina. Al centro della discussione, riferisce Mosca, “le iniziative della Federazione Russa per fornire garanzie legali di sicurezza a lungo termine in Europa”. Lavrov “ha condiviso le sue valutazioni sulle risposte scritte ricevute dalla Nato e dagli Stati Uniti”, si legge nella nota.

