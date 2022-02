Milano, 10 feb. (LaPresse) – E’ morta all’età di 78 anni Donatella Raffai, la prima storica conduttrice di ‘Chi l’ha visto?’. Lo annuncia la pagina social del programma di Raitre. Dopo aver lavorato nel settore discografico, approdò in Rai all’inizio degli anni ’70, in radio, per poi approdare in televisione come autrice e conduttrice di trasmissioni di successo come ‘Telefono giallo’ e, appunto, ‘Chi l’ha visto’. “Volto indimenticabile e motore del programma nelle sue prime storiche edizioni”, si legge nella nota del programma. “Al marito e ai figli il profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione”.

