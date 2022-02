Milano, 10 feb. (LaPresse) – “È chiaro che il sindaco non ha più sufficiente fiducia nella mia leadership per continuare. Non mi ha lasciato altra scelta che farmi da parte”. Così Cressida Dick, prima comandante donna di Scotland Yard, annunciando le proprie dimissioni “con grande tristezza” dopo un colloquio con il sindaco di Londra Sadiq Khan. “Su sua richiesta, ho accettato di rimanere in carica per un breve periodo per garantire la stabilità del Met”, aggiunge. La decisione arriva dopo una serie di scandali che hanno coinvolto Scotland Yard.

