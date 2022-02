Milano, 10 feb. (LaPresse) – “Non è la prima volta che il collega Sala si esercita scaricando strali polemici sul Sud. Evidentemente non sa che l’Italia ha avuto tante risorse europee proprio per il Mezzogiorno e la sua condizione di difficoltà. A ciascuno il suo. Al Sud tocca, senza se e senza ma, il 40% degli investimenti. Piuttosto il Governo dia ai comuni personale qualificato che aiuti tante realtà locali dove manca il necessario a poter partecipare ai bandi del Pnrr. Non conoscessi Sala, direi che gli sfuggono spesso frasi un po’ razziste. Probabilmente la sua conversazione con il governatore Fontana lo ha portato culturalmente ad essere più leghista dello stesso Fontana”. Così il sindaco di Benevento e segretario nazionale di Noi Di Centro, Clemente Mastella, dopo il fuorionda catturato da LaPresse sul colloquio tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il governatore della Lombardia, Attilio Fontana.

