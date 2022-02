Milano, 10 feb. (LaPresse) – La Universal Music ha acquisito l’intero catalogo di Sting: l’ufficialità arriva dalla stessa casa discografica, che si dice onorata di aver acquisito “il catalogo musicale della carriera di Sting, 17 volte vincitore del Grammy Award”. Questo accordo “storico e completo – sottolinea Universal – a livello mondiale per il catalogo di uno dei cantautori di maggior successo commerciale e acclamato dalla critica dell’ultimo mezzo secolo, comprende la totalità delle opere soliste di Sting e quelle con i Police, tra cui Roxanne, Every breath you take, Shape of my heart, If I ever lose my faith in you, Fields of gold, Desert rose, Message in a bottle, Englishman in New York ed Every little thing she does is magic, tra innumerevoli altri successi globali”.

