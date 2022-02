Milano, 10 feb. (LaPresse) – “Nonostante la forte performance, la crescita dell’occupazione non sta tenendo il passo con l’aumento della domanda di lavoro. Come ho già detto, la manodopera è un fattore sempre più importante che limita la produzione in diversi settori. I sondaggi della Commissione sulle imprese mostrano che le carenze di manodopera segnalate hanno raggiunto i massimi storici nei settori dell’industria, dei servizi e delle costruzioni in gennaio”. Così il commissario Ue Paolo Gentiloni commenta l’andamento del mercato del lavoro Ue durante le previsioni diffuse oggi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata