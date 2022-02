Torino, 10 feb. (LaPresse) – “L’aumento dei costi delle materie prime è un tema sul quale ci stiamo concentrando, sia internamente che esternamente, con tavoli di confronto con tutti i nostri partner commerciali, con l’obiettivo di tutelare il consumatore finale”. Così Christophe Rabatel, ceo di Carrefour Italia, interpellato da LaPresse sull’inflazione e il rincaro prezzi nell’agroalimentare. “In Carrefour Italia – sottolinea ancora Rabatel – già da diversi mesi abbiamo avviato dei tavoli di lavoro con i nostri partner commerciali, con l’obiettivo di mettere in campo azioni comuni e dare vita ad una partnership virtuosa, che sia win-win per tutte le parti in causa. In questo modo cerchiamo di limitare il più possibile le pressioni sugli operatori della filiera agroalimentare lavorando insieme a loro per trovare soluzioni condivise, a partire dall’ottimizzazione dei costi dei prodotti a marchio. Il loro ruolo resta fondamentale per non rinunciare alla qualità e, con la sua accessibilità di posizionamento di prezzo, e far fronte alle sempre maggiori esigenze di risparmio delle famiglie italiane. La private label ha già dato un contributo fondamentale nel supportare la crescita dei segmenti più funzionali e premium”.

