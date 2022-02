Roma, 10 feb. (LaPresse) – Poco più di mezzo milione di euro di reddito imponibile sul 2020 (per la precisione 525.514 euro), in calo di circa 56mila euro rispetto a quanto dichiarato nel 2019 (581.665 euro). E’ il ‘patrimonio’ dichiarato da Mario Draghi nell’anno che ha preceduto il suo arrivo a palazzo Chigi, secondo quanto emerge dalla dichiarazione dei redditi 2021 del premier (riferita al periodo d’imposta 2020), pubblicata sul sito del Governo nella sezione Amministrazione trasparente. Il presidente del Consiglio dichiara poi di possedere – in via esclusiva, al 50% o per un terzo – 16 beni immobili tra abitazioni, garage e terreni. Tra questi le case di Roma, Anzio e Città della Pieve (Perugia), una villa a Stra (Venezia) e un appartamento a Londra. Il premier mette in nota anche di detenere il 100% del capitale sociale della ‘società semplice Serena’ per un valore di 10.000 euro. Nessun veicolo e nessuna imbarcazione sono di proprietà del presidente del Consiglio, che “dichiara di non percepire alcun compenso di qualsiasi natura connesso all’assunzione della carica”.

