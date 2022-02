Roma, 10 feb. (LaPresse) – “Le studentesse e gli studenti premiati ci ricordano che dietro alla storia ci sono le vite delle persone, i loro traumi; che senza partecipazione non può esserci memoria; e che tocca ai giovani trasmettere questa memoria alle generazioni che verranno. Voglio congratularmi con voi per il vostro lavoro e per la grande sensibilità che avete dimostrato”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo nel corso della giornata del ricordo nell’aula di palazzo Madama.

