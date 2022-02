Torino, 10 feb. (LaPresse) – “Le previsioni economiche che ho presentato oggi sono previsioni rassicuranti per l’Italia. Nonostante le difficoltà dell’ultima parte del 2021 e della prima parte 2022 legate sia alla pandemia, sia al costo dell’energia e all’inflazine, la Commissione vede una prospettiva di crescita solida, dopo una crescita molto positiva nel 2021, anche per il 2022 e 2023”. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, parlando a margine con le tv italiane. “Questo ha bisogno di continuare a sostenere l’economia, di tenere conto della delicatezza del tema, sempre presente, del debito per l’Italia e di mettere in atto le riforme e gli investimenti previsti dal piano finanziato dell’Unione europea. Credo che il governo sia molto impegnato, come ha ribadito ieri il presidente del Consiglio, e in un contesto non facile, per l’Italia le previsioni sono rassicuranti”, ha aggiunto.

