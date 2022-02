Firenze, 10 feb. (LaPresse) – “Questi numeri incoraggianti, eccezionali rispetto alla situazione generale – commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt -, sono dovuti al lavoro incessante svolto anche nel periodo più nero delle chiusure: i restauri, sia quelli architettonici che delle opere, non si sono mai fermati, i nuovi allestimenti sono continuati e il personale delle Gallerie si è adoperato in ogni modo per raggiungere virtualmente il pubblico e fare entrare il museo nelle case. Insieme abbiamo potuto raggiungere i visitatori abituali e invogliare nuove categorie a scoprire il valore del museo e dell’arte”.

