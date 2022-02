Milano, 10 feb. (LaPresse) – “Sono molto felice che il Senato abbia approvato l’emendamento, a mia prima firma, che consente l’utilizzo dei mezzi di trasporto da e per le isole del territorio italiano semplicemente con il Green pass base anziché con il Green pass rafforzato come sin qui avvenuto. Diamo una risposta concreta ai cittadini delle isole che in queste settimane avevano giustamente segnalato una stortura che limitava in maniera eccessiva la libertà di spostamento da e verso quei territori. Si trattava di una questione estremamente rilevante, sulla quale il Parlamento ha ritenuto di superare il parere contrario del governo, nella consapevolezza della necessità di risolvere un problema evidente per moltissimi nostri concittadini”. Così il senatore del MoVimento 5 Stelle Pietro Lorefice.

