Milano, 10 feb. (LaPresse) – “Avevo anch’io il papà su quei camion dell’esercito” ma la denuncia “è di tutti i familiari. È vergognoso che ancora oggi, dopo due anni assistiamo a tweet di questo tipo. La lingua italiana è fatta di parole che hanno un senso e un peso per cui ogni volta che si scrive, soprattutto se si sta parlando di professionisti del settore come i giornalisti, non c’è nessuna scusante e nessun alibi”. Così a LaPresse l’avvocata Consuelo Locati che oggi ha presentato denuncia contro Tommaso Montesano per il tweet in cui ha paragonato le bare di Bergamo al lago della Duchessa del caso Moro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata