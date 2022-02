Torino, 10 feb. (LaPresse) – “L’aumento dei costi energetici dovrà essere affrontato con uno sforzo per ridurre i costi end-to-end, attraverso l’ottimizzazione dei flussi logistici e la riduzione dell’utilizzo di plastica”. Così Christophe Rabatel, ceo di Carrefour Italia, interpellato da LaPresse sull’inflazione e il rincaro prezzi nell’agroalimentare. “In questo senso abbiamo – ricorda Rabatel – già avviato dallo scorso anno una iniziativa con oltre 80 dei nostri fornitori di prodotti a marchio Carrefour. Il progetto ha rappresentato un bell’esempio di collaborazione con i nostri partner, con cui abbiamo lavorato insieme per una maggiore sostenibilità e riduzione dei costi. Per tutelare i nostri clienti, abbiamo poi avviato a inizio febbraio una nuova campagna continuativa ‘Risparmio di Qualità’, che prevede la riduzione dei prezzi per centinaia di referenze Mdd (Marca del distributore, ndr) nello specifico oltre 500 prodotti di uso quotidiano, sia freschi che confezionati, con ribassi che vanno dal 10% al 15%”.

