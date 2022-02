Roma, 9 feb. (LaPresse) – “Il vaccino under 5 in arrivo? Personalmente non vedo l’ora di farlo ai miei tre figli”. Lo dice a LaPresse Andrea Campana, responsabile della Pediatria Multispecialistica dell’Ospedale Bambino Gesù di Palidoro, Roma, intervenendo su un tema sul quale i leader politici Giorgia Meloni e Matteo Salvini si sono espressi dichiarando di non voler vaccinare i loro figli di 5 e 9 anni.

