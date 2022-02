Washington (Usa), 9 feb. (LaPresse/AP) – Il leader repubblicano al Senato Usa Mitch McConnell ha criticando il Comitato nazionale del partito per aver censurato i deputati Gop Liz Cheney e Adam Kinzinger per la loro partecipazione alla commissione della Camera che indaga sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. La risoluzione del Comitato nazionale repubbicano che censura Cheney e Kinzinger ha accusato il panel della Camera di guidare una “persecuzione di cittadini comuni impegnati in discorsi politici legittimi”, parole che hanno suscitato indignazione da parte dei democratici e fermo respingimento da parte di diversi senatori Gop. I rivoltosi che hanno fatto irruzione in Campidoglio attraverso porte e finestre hanno aggredito le forze dell’ordine e interrotto la certificazione della vittoria del presidente Joe Biden su Trump. “E’ stata una violenta insurrezione allo scopo di cercare di impedire il trasferimento pacifico del potere dopo un’elezione legittimamente certificata”, ha detto McConnell.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata