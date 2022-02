Columbus (Ohio, Usa), 8 feb. (LaPresse/AP) – Le cliniche di pianificazione familiare Usa finanziate a livello federale possono continuare a indirizzare agli specialisti le donne che desiderano abortire. Lo ha stabilito la 6a Corte d’appello di Cincinnati, che ha respinto la richiesta di 12 stati repubblicani di sospendere le regole per il programma di pianificazione familiare del governo federale mentre il loro caso viene ascoltato. In discussione ci sono le nuove regole del Dipartimento della salute e dei servizi umani dell’amministrazione Biden che ha riportato il programma federale di pianificazione familiare, chiamato Titolo X, a come funzionava sotto l’amministrazione Obama, quando le cliniche erano in grado di indirizzare le donne che desideravano abortire.

