Città del Vaticano, 9 feb. (LaPresse) – “Desidero ringraziare tutte le persone e le comunità che il 26 gennaio scorso si sono unite nella preghiera per la pace in Ucraina. Continuiamo a supplicare il Dio della pace perché le minacce di guerra siano superate attraverso un dialogo serio e affinché a questo scopo possano contribuire i colloqui nel formato Normandia e non dimentichiamo: la guerra è una pazzia!”. Lo ha detto Papa Francesco in un appello al termine dell’udienza generale del mercoledì in Aula Paolo VI in Vaticano.

