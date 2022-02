San Ramon (California, Usa), 9 feb. (LaPresse/AP) – Uber si è avvicinato al ritorno ai livelli pre-pandemia durante gli ultimi tre mesi dello scorso anno, i risultati del quarto trimestre della società con sede a San Francisco sono stati superiori alle proiezioni degli analisti e il titolo a Wall Street è aumentato di circa l’8% negli scambi after hour. I passeggeri hanno effettuato un totale di 1,77 miliardi di viaggi su Uber negli ultimi tre mesi del 2021, con un aumento del 23% rispetto all’anno precedente. L’utile netto è stato di 892 milioni, o 44 centesimi per azione, invertendo una perdita di 968 milioni, o 54 centesimi per azione, nello stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi sono aumentati dell’83% rispetto all’anno precedente a 5,78 miliardi di dollari, circa 300 milioni di dollari al di sopra delle previsioni degli analisti.

