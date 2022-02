Bologna, 9 feb. (LaPresse) -“Poco fa scossa di terremoto, magnitudo tra 3.9 e 4.4, nel reggiano. Al momento non si registrano danni a cose o persone, sono in corso verifiche da parte della Protezione civile, Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine. Sono in contatto con gli amministratori del territorio”. Lo ha scritto, su twitter, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, dopo la scossa di terremoto che ha colpito in serata la provincia di Reggio Emilia.

