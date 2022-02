Roma, 9 gen. (LaPresse) – “Chi ai diversi livelli è chiamato a esercitare responsabilità isituzionali e operative connesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico deve riflettere a fondo quando si verificano fatti incresciosi come quelli che il 28 gennaio hanno causato danni a giovani studenti estranei ai gruppi dei facinorosi presenti nelle piazze”. Così la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in Aula al Senato in merito agli scontri in piazza con gli studenti in occasione delle manifestazioni dopo la morte di Lorenzo Parelli. “Flessibilità ed equilibrio sono caratteristiche delle forze dell’ordine italiane e io ho in fiducia nel loro operato”, precisa poi Lamorgese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata