Milano, 9 feb. (LaPresse) – Più che dimezzati i casi Covid e le classi in quarantena in Lombardia negli ultimi sette giorni. Secondo quanto emerge dal monitoraggio delle scuole a cura della Direzione Generale Welfare, al 6 febbraio sono 3.533 le classi in quarantena contro le 7.568 del 30 gennaio. Più che dimezzati anche gli alunni: 43.004 in quarantena oggi contro i 96.685 della settimana precedente.

