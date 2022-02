Roma, 9 feb. (LaPresse) – Elisabetta Belloni “credo che sia stata una vittima di tutta questa vicenda e forse, nell’ottica della Protezione Civile, cioè quella di imparare dagli errori, a volte anche in buona fede, a volte anche con le migliori intenzioni, questa vicenda ci deve insegnare come alcuni soggetti, alcune istituzioni devono essere messe a riparo l’uso disinvolto” di nomi. Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega ai servizi segreti, Franco Gabrielli, intervistato a Porta a Porta che andrà in onda stasera su Rai1.

