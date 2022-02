Roma, 9 feb. (LaPresse) – “Ho seguito in presa diretta tutta questa vicenda ed ho visto in primis come Elisabetta Belloni, da grande servitrice dello Stato, abbia vissuto con molto fastidio e preoccupazione tutta una serie di veicolazioni, incontri che ci dovevano essere quando lei addirittura nemmeno stava a Roma”. Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega ai servizi segreti, Franco Gabrielli, intervistato a Porta a Porta che andrà in onda stasera su Rai1

