Roma, 9 feb. (LaPresse) – L’ambasciatrice Elisabetta Belloni “gode della mia, ma soprattutto della fiducia del presidente Draghi e non è assolutamente in discussione qualsiasi possibilità di rimozione”. Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega ai servizi segreti, Franco Gabrielli, intervistato a Porta a Porta che andrà in onda stasera su Rai1.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata