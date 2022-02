Roma, 9 feb. (LaPresse) – “L’Arma dei Carabinieri ha testé appreso che, nell’ambito del processo a carico del maresciallo capo Fabio Manganaro, per la vicenda del bendaggio di Gabriele Natale Hjorth, sono stati depositati atti di un consulente esterno della Procura relativi a contenuti di alcune chat intercorse tra militari dai toni offensivi ed esecrabili”. E’ quanto si legge in una nota dell’Arma in riferimento alle frasi shock riprese dalla chat e pubblicate su alcuni quotidiani.

