Pistoia, 9 feb. (LaPresse) – Incidente mortale oggi in una cartiera in via Pesciatina, nel Comune di San Marcello Piteglio (Pistoia). secondo quanto si apprende, la vittima, un operaio di 58 anni, italiano, è stato investito da un carrello elevatore nel piazzale della ditta. Sul posto, insieme ai soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, il personale dei servizi di prevenzione sicurezza luoghi di lavoro dell’Asl Toscana centro. La ditta, fa sapere l’Asl, era stata controllata dai servizi negli ultimi tempi.

