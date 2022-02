Firenze, 9 feb. (LaPresse) – Due gli episodi di corruzione per l’esercizio della funzione che vengono contestati entrambi a Lotti, ex membro del cda della Fondazione e membro del governo tra il 2014 e il 2017, prima come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e segretario del Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e poi come ministro dello Sport, periodo in cui, secondo le accuse della Procura, si sarebbe adoperato per disposizioni normative favorevoli a due societ√† che aveva finanziato Open, la Toto Costruzioni e la British American Tobacco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata