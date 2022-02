Roma, 9 feb. (LaPresse) – “Questo perché – spiega Flick – qualora si giunga da parte della Corte alla ammissibilità del referendum – sulla quale non posso azzardare previsioni – c’è il rischio che venga in concreto esclusa del tutto la punibilità dell’omicidio del consenziente, ponendo come motivazione l’alleviamento della sofferenza lasciando come unico requisito il consenso valido dell’interessato, e invocando un’interpretazione analogica dei limiti posti dalla Corte all’aiuto al suicidio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata