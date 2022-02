Roma, 9 feb. (LaPresse) – L’aula della Camera ha dato il via libera al rinvio della proposta di legge sul fine vita alla prima data utile a partire dalla prossima settimana “con 196 voti di differenza”, come ha annunciato il presidente di turno, Fabio Rampelli. A chiedere lo slittamento il relatore al ddl, Nicola Provenza (M5s), di “portare avanti un ragionamento condiviso per una norma di civiltà e la più equilibrata possibile. Quando evochiamo il termine centralità del Parlamento dobbiamo coniugarlo con il termine responsabilità”.

