Albany (New York, Usa), 9 feb. (LaPresse/AP) – La governatrice dello Stato di di New York Kathy Hochul ha annunciato la fine dell’obbligo di mascherine al chiuso. La misura era stata adottata il 10 dicembre con l’aumento dei casi per la variante Omicron e sarebbe dovuto scadere giovedì, a meno che l’amministrazione democratica non lo avesse esteso. L’obbligo di mascherina resta a scuola, nelle strutture sanitarie e sul trasporto pubblico. Le aziende private saranno libere di stabilire le proprie regole in merito per i dipendenti e gli ospiti. Hochul ha affermato che lo Stato riesaminerà la questione delle mascherine nelle scuole la prima settimana di marzo, al rientro in classe dopo la pausa invernale programmata alla fine di febbraio.

