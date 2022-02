Milano, 9 feb. (LaPresse) – Da quando è stata rilevata per la prima volta la variante Omicron del coronavirus sono stati segnalati mezzo milione di morti, di cui circa 100.000 negli Stati Uniti. Lo ha reso noto l’incident manager dell’Oms Abdi Mahamud, definendo “tragico, oltre il tragico” un tale bilancio di morti in un paese in cui i vaccini sono disponibili gratuitamente.

