Milano, 9 feb. (LaPresse) – “Il rapporto rischi benefici non è a favore del vaccino? Se l’avesse detto Anthony Fauci avremmo potuto commentare questa affermazione, ma avendola fatta un personaggio politico io non la commento”. Lo ha detto a LaPresse Guido Bertolaso, commentando la decisione dei leader di Lega e FdI, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, di non vaccinare i propri figli. Bertolaso, oggi consulente per l’attuazione e il coordinamento del piano vaccinale contro il Covid-19 di Regione Lombardia, ha spiegato: “Io certo consiglio il vaccino ai più piccoli. La mia nipotina l’ho presa dall’Inghilterra, l’ho portata a Milano e qui l’ho vaccinata. Mi occupo di questioni tecniche e scientifiche e non entro nel merito di quello che dichiarano i politici. Non mi riguarda e non voglio fare assolutamente nessun commento. Ognuno è libero di scegliere quelli che sono i destini della propria vita e della propria famiglia”.

