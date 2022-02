Milano, 9 feb. (LaPresse) – Calano i ricoveri in area non critica in Italia con una percentuale del 28%, in discesa di un punto percentuale. È quanto emerge dal monitoraggio dellì’Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas) sulla rilevazione dei dati dell’8 febbraio.

