Roma, 9 feb. (LaPresse) – In una lettera inviata al sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, “prende atto” dell’invito di avviare ‘quanto prima un confronto costruttivo tra le vostre società e la Figc’. A tal riguardo – prosegue Gravina nella missiva “le assicuro che i rapporti tra la Federazione e le componenti federali sono da sempre improntati ai criteri di massima collaborazione pur nel rispetto della diversità dei ruoli rivestiti”. Allo stesso tempo il numero uno di Via Allegri precisa di non poter sottacere “che l’invito da Lei auspicato deve collocarsi all’interno del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo – che trova nel Coni l’ente sovraordinato – nei confronti dell’ordinamento statale, cosi come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale”.

