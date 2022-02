Roma, 9 feb. (LaPresse) – “Storie come queste per un medico rappresentano il fallimento della propria professione”. Lo dice a LaPresse Andrea Campana, responsabile della Pediatria Multispecialistica dell’Ospedale Bambino Gesù di Palidoro, Roma, commentando la vicenda del bimbo ricoverato a Bologna, in attesa di un intervento salvavita al cuore, per il quale la famiglia ha chiesto la trasfusione di sangue proveniente da donatore non vaccinato.

