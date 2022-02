Milano, 9 feb. (LaPresse) – “Semplicemente la notizia più bella che abbia mai ricevuto in tutta la mia vita!!! Siete carichiiiiiii?!”. Così Gianmarco Tamberi ha commentato la notizia della convocazione per l’All-Star Celebrity Game di Nba. Nel video postato sui social si vede il campione olimpico di Tokyo, grande appassionato di basket, in divisa da cestista andare a canestro sul parquet.

