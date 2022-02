Milano, 9 feb. (LaPresse) – Gianmarco Tamberi ‘sbarca’ in Nba. Il campione olimpico a Tokyo 2020 prendera parte all’All-Star Game Celebrity, la partita che coinvolge le celebrità. L’azzurro, grandissimo appassionato di basket, è stato convocato per l’evento in programma il 18 febbraio a Cleveland, Ohio, nell’ambito dell’All-Star Weekend. ‘Gimbo’ giocherà nel team di Dominique Wilkins e affonterà la selezione allenata da Bill Walton.

