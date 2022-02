Roma, 9 feb. (LaPresse) – Fare sistema sulle risorse per il settore automotive,individuando obiettivi condivisi e interventi prioritari: si punta a inserire un intervento per il settore già nel decreto che il governo dovrebbe varare la prossima settimana e che dovrebbe contenere anche le risorse per contenere il caro energia. Se ne è parlato, a quanto apprende LaPresse, nella riunione tenutasi stamattina a palazzo Chigi, presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, con i ministri dell’Economia, Daniele Franco, del Mims Enrico Giovannini, e, in videocollegamento, con i titolari del Mise Giancarlo Giorgetti e del Mite Roberto Cingolani. Nel decreto atteso per la prossima settimana dovrebbero essere previste risorse per incentivare l’acquisto di vetture meno inquinanti.

