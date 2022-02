Berlino (Germania), 9 feb. (LaPresse/AP) – La polizia austriaca ha trovato otto migranti in pericolo di vita nascosti all’interno di un cassa di pallet di legno attaccata alla parte inferiore di un camion. I migranti provenivano dalla Turchia, attraverso Romania e Ungheria. Molti di loro hanno sofferto di ipotermia durante il viaggio a temperature gelide e alcuni erano svenuti perch√© esposti ai gas di scarico del camion per ore. I migranti hanno descritto i loro nascondigli come una “cassa dell’orrore”, ha detto la polizia.

