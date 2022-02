Rimini, 9 feb. (LaPresse) – Durante una lite a scuola, uno studente dell’Istituto Tecnico Alberti di Rimini ha accoltellato un suo coetaneo di 15 anni. Il ragazzo è stato portato in ospedale per accertamenti. Non si sa ancora nulla sulle sue condizioni di salute, ma non dovrebbe aver riportato alcuna ferita grave. Sul posto è intervenuta la Squadra Mobile.

