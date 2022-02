Milano, 8 feb. (LaPresse) – Johnson & Johnson ha sospeso la produzione del suo vaccino contro il Covid-19, di facile trasporto e per questo preferito da gran parte del mondo in via di sviluppo. Lo riporta in New York Times. L’azienda americana, rimasta molto indietro nelle consegne nei paesi più poveri, alla fine dell’anno scorso, senza pubblicizzarlo, ha temporaneamente sospeso e convertito la produzione del vaccino anti Covid nello stabilimento della città olandese di Leiden. La produzione dovrebbe riprendere dopo una pausa di alcuni mesi, ma l’interruzione potrebbe ridurre la fornitura di alcune centinaia di milioni di dosi, secondo quanto riferito da una fonte al Nyt. Altri impianti dovrebbero produrre il vaccino, ma non sono ancora attivi o non hanno ricevuto tutte le autorizzazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata