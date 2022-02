Richland (Washington, Usa), 8 feb. (LaPresse/AP) – E’ di un morto e un ferito il bilancio della sparatoria in un supermercato della catena Fred Meyer a Richland, nello Stato di Washington. Entrambi sono stati descritti come maschi bianchi. La persona ferita è un impiegato del negozio che è stato portato in ospedale, sottoposto a un intervento chirurgico ed è in condizioni critiche, secondo quanto ha riferito la polizia. Le autorità stanno cercando il responsabile, descritto come un uomo bianco di mezza età armato di una pistola. La polizia ha detto di aver identificato il sospetto, già noto alle forze dell’ordine.

