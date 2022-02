Washington (Usa), 8 feb. (LaPresse/AP) – Il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato il più grande sequestro finanziario mai realizzato, più di 3,6 miliardi di dollari in criptovalute. Una coppia di New York è stata arrestata con l’accusa di aver cospirato per riciclare miliardi di dollari in criptovalute rubate nell’hackeraggio del 2016 della piattaforma Bitfinex, i cui sistemi sono stati violati. Sono stati arrestati a Manhattan Ilya Lichtenstein, cittadino russo e statunitense, e sua moglie, Heather Morgan.

