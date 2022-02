Folgaria (Trento), 8 feb. (LaPresse) – Un bimbo di 7 anni è caduto dalla seggiovia dell’alpe Cimbra, in Trentino. E’ stato trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’incidente, sulle cui cause stanno indagando i carabinieri, è accaduto attorno alle 12.30 all’altezza del terzo pilone dell’impianto di risalita quadriposto Serrada-Dosso Martinella di Folgaria. Il bambino, sebbene accompagnato da un adulto e in presenza delle protezioni, sarebbe scivolato precipitando da diversi metri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata